Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Katalysator entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Masswelle, Dienstag, 06.04.21, 19.00 Uhr - Mittwoch, 07.04.21, 06.00 Uhr

EINBECK - Im Tatzeitraum von, Dienstag, 06.04.21, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 07.04.21, 06.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines Pkw VW Golf. Nach Angaben des 43-jährigen Geschädigten aus Einbeck habe dieser seinen Pkw über Nacht auf einem Firmengelände in Naensen, in der Masswelle abgestellt. Als er den Pkw am nächsten Tag wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er das Fehlen des Katalysators fest. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 450,- EUR

