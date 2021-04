Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkten Pkw beschädigt

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer beschädigte am 07.04.21, gegen 13:35 Uhr, beim Einparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße einen geparkten Pkw. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch durch Zeugenhinweise ermittelt werden.

