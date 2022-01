Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall beim Überqueren der Straße

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker- Bei einem Unfall zwischen einem Tretroller und einem PKW am Samstag, 08.01.2022, erlitt ein Kind leichte Verletzungen.

Ein 12-jähriger Bielefelder auf einem Tretroller befuhr gegen 13:50 Uhr den Gehweg der Otto-Brenner-Straße in Richtung Detmolder Straße. In Höhe der Hausnummer 156 scherte er unvermittelt vom Gehweg nach links aus, um die Otto-Brenner-Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoßt mit dem Opel Insignia eines 32-jährigen Bielefelders, der neben dem Tretroller auf der Fahrbahn der Otto-Brenner-Straße in die gleiche Richtung fuhr.

Der 12-Jährige kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell