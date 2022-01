Polizei Bielefeld

POL-BI: Sitzplatzwechsel scheitert -Führerscheinloser Fahrer mit zwei Haftbefehlen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Polizisten erwischten Sonntag, den 09.01.2022, bei einer PKW-Kontrolle einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann. Er stand unter Drogeneinfluss und besaß keinen Führerschein.

Während der Streifenfahrt um 21:50 Uhr, über die August-Bebel-Straße in Richtung Herforder Straße, fiel den Polizisten in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße im Gegenverkehr ein mit zwei Personen besetzter Opel Astra auf. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug, folgten dem PKW und hielten ihn an.

Als der Opel anhielt, beobachteten die Polizisten, wie der Beifahrer zügig aus dem PKW stieg und im Fahrzeug der Fahrer auf den Beifahrersitz kletterte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer aus Bamberg nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Er gestand, Drogen konsumiert zu haben. Eine Ärztin entnahm dem 37-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Aufgrund von zwei bestehenden Haftbefehlen -unter anderem wegen Diebstahl- nahmen die Polizisten den Opel-Fahrer fest.

