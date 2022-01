Polizei Bielefeld

POL-BI: Gruppe fordert Zigaretten und schlägt zu

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Gruppe Männer verlangte in der Nacht auf Samstag, 08.01.2022, von zwei Bielefeldern die Herausgabe von Zigaretten am Jahnplatz und verletzten einen der beiden leicht.

Ein 26-jähriger Bielefelder meldete sich gegen 03:50 Uhr über den Notruf bei der Polizei und bat um Hilfe, da sein Freund von einer Gruppe Männer attackiert wurde.

Wie er später berichtete, waren er und sein Freund an der Straße Jahnplatz in der Nähe der Einmündung zum Niederwall unterwegs, als sie von einer Gruppe Männer angesprochen wurden. Der Rädelsführer fragte die beiden, ob sie Zigaretten dabei hätten und drohte ihnen. Der Bielefelder erkannte auch, dass der unbekannte Mann ein Messer in der Hand hielt. Daraufhin entfernte er sich zügig und setzte den Notruf ab.

Seinem Freund schlug einer der Täter ins Gesicht.

Polizeibeamte suchten in Begleitung eines Diensthundes nach den Tätern. Sie stießen am Niederwall auf eine Gruppe von drei Männern, von denen einer der Beschreibung des Rädelsführers entsprach.

Um zu klären, ob die Männer für die Tat verantwortlich sind, bittet das Kriminalkommissariat 14 um weitere Zeugenhinweise unter der 0521/545-0.

