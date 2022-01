Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Queller Straße

Bielefeld (ots)

Bielefeld / Quelle - Am Freitag, 07.01.2022, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person, die in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Gegen 14:45 Uhr fuhr ein BMW X3 die Marienfelder Straße in Richtung Queller Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der 27-jährige BMW-Fahrer mit einem Ford Fiesta, der auf der Queller Straße in Richtung Quelle unterwegs war, im Kreuzungsbereich Queller Straße und Kupferstraße zusammen. Der 55-jährige Bielefelder wurde dabei in seinem Ford Fiesta eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Fahrer, bei dem keine Lebensgefahr besteht. Mittels Krankenwagen wurden beide Unfallbeteiligten nach Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Queller Straße wurde während der Unfallaufnahme bis ca. 16:00 Uhr voll gesperrt. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 12.000,- Euro.

