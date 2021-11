Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum - Mann wirft Fahrrad weg und flüchtet

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stolzenau sucht den Eigentümer eines älteren, pink-lila farbigen 28-er Herrenrades des Herstellers MONZA.

Ein unbekannter Mann hatte das Rad am Freitag, den 29.10.2021 gegen 13.40 Uhr in Höhe des Klärwerkes in Rehburg-Loccum in die Büsche geworfen und war anschließend weggelaufen. Hierbei wurde er von einer Spaziergängerin beobachtet, die unverzüglich die Polizei rief. Die hinzugerufene Polizei fand das Fahrrad und stellte es sicher. Auch sahen die Beamten in weiter Entfernung einen Mann, auf den die Beschreibung passte, der jedoch sofort wieder zwischen Gestrüpp in einem Maisfeld verschwand. Der Mann soll ca. 20-25 J alt, ca. 180cm groß, dunkelhaarig und mit weißere Sportjacke bekleidet gewesen sein.

Bei der Polizei Stolzenau ist bislang kein entsprechender Fahrraddiebstahl angezeigt worden. Der Eigentümer sowie Personen die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei dem Polizeikommissariat Stolzenau unter (05761) 92060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell