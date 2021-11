Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Von Montagabend, 01.11.2021, ca. 22.00 Uhr bis Dienstagmittag, 02.11.2021, ca. 12.00 Uhr wurde ein schwarzer Dacia Sandero einer 50-jährigen Nienburgerin an der Oldenburger Straße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der PKW stand zur Tatzeit auf einer Parkfläche mehrere Wohnhäuser an der Oldenburger Straße. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie eine erhebliche Eindellung sowie Kratzer am hinteren rechten Stoßfänger. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Eingesetzte Polizeibeamte konnten bei der Verkehrsunfallaufnahme weißen Fremdlack am Fahrzeug feststellen, sie leiteten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese telefonisch unter (05021) 97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell