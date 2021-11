Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gesundheitliche Probleme führen zum Unfall

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Um 07:48 Uhr fuhr eine 54-jährige Stadthägerin die Rodenberger Allee in Richtung Bahnhof, in der Kurve am " Schittek-Brunnen" (Übergang zur Bahnhofstraße ) geradeaus über die dort angepflanzten Bäume, verfehlte nur knapp den dortigen Brunnen. In der Parkstraße befand sich eine junge Mutter mit einem Kinderwagen, sie handelte reaktionsschnell, zog den Kinderwagen vom Bürgersteig, so dass es zu keinem Zusammenstoß zwischen PKW den Personen kam. Die Unfallverursacherin verursachte den Unfall infolge von Medikamenten, eine Blutentnahme wurde angeordnet und entnommen. Es droht der Fahrzeugführerin der Führerscheinentzug. Der entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell