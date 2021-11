Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haste: Versuchter Einbruch in das Gebäude der Waldgruppe des integrativen Kindergartens Haste

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum von Freitag, den 29.10.2021 bis Montag, den 01.11.2021 haben bisher unbekannte Täter versucht in den Bauwagen der Waldgruppe des integrativen Kindergartens Haste einzubrechen. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Montagmorgen die Beschädigungen und alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeikommissariats Bad Nenndorf nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Dabei konnte festgestellt werden, dass der oder die Täter versucht hatten die Eingangstür des als Gruppenraum dienlichen Bauwagens mithilfe eines Hebelwerkzeuges zu öffnen. Außerdem war das Vorhängeschloss zur Toilettenhütte aufgebrochen und das Metallgeländer an der Treppe zum Bauwagen herausgetreten worden. An der Außenwand vorhandene Kleiderhaken waren ebenfalls beschädigt worden.

Das im Haster Forst befindliche Gelände der Außenstelle des integrativen Kindergartens war in diesem Jahr bereits mehrfach u. a. von Vandalismus und Hausfriedensbruch betroffen.

Die Polizei in Bad Nenndorf bittet Zeugen, die in dem Zeitraum von Freitag, den 29.10.2021 bis Montag, den 01.11.2021 verdächtige Beobachtungen in dem Bereich rund um das Kindergartengelände gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05723/94610 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell