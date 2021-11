Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ankommen von der Fahrbahn in einer Kurve

Bad Nenndorf (ots)

Um 05:45 Uhr kommt ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Messenkamp, vermutlich durch Ablenkung, nach links von der Straße ab. Der Fahrzeugführer durchfährt beim Abkommen von der Fahrbahn die Strecke von der Pohler Straße in Lauenau in Richtung B 442 und fährt in der dortigen Rechtskurve geradeaus. Es entstand ein Sachschaden von 20000 Euro, das Fahrzeug musste mit einem Abschlepper aus dem dortigen Buschwerk gezogen werde, bei diesem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell