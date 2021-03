Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber eingesetzt

Wickede (ots)

Nach einem Arbeitsunfall am Donnerstag (11. März), gegen 9.20 Uhr, in der Halle auf einem Betriebsgelände an der Westerhaar wurde ein Rettungshubschrauber zum Transport einer verletzten Mitarbeiterin eingesetzt. Diese querte in der Betriebshalle den Fahrweg eines Gabelstaplers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Staplerfahrer eine Vollbremsung durch, bei der sich zwei Kisten von der Transportfläche lösten und die Mitarbeiterin lebensgefährlich verletzten. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz übernahmen die Ermittlungen. (reh)

