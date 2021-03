Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Sachbeschädigung an PKW; Unfallflucht; Zeugenaufrufe

Delmenhorst (ots)

Windschutzscheibe am PKW beschädigt

-Zeugenaufruf-

In der Nacht zu Sonntag, 07.03.2021, gegen Mitternacht, wurde durch einen unbekannten Täter die Windschutzscheibe eines in der Neuwarder Straße in Brake geparkten PKW Toyota mit einem Stein beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde gegen Unbekannt eingeleitet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht, PKW beschädigt

-Zeugenaufruf-

Am Samstag, 06.03.2021, im Zeitraum von etwa 13:35 bis 13:50 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes in der Kirchenstraße in Brake abgestellter PKW Fiat 500 beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Ein Strafverfahren wurde gegen Unbekannt eingeleitet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

