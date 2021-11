Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Mann stößt Seniorin von Fahrrad und entwendet Handtasche

Nienburg (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend, den 02.11.2021, gegen 17.30 Uhr am Rosenweg in Nienburg eine 75-jährige Nienburgerin von ihrem Fahrrad gestoßen, ihre Handtasche entwendet und ist anschließend mit einem Fahrrad in der Dunkelheit geflüchtet.

Die Seniorin befuhr mit ihrem Fahrrad den Rosenweg in Nienburg, als der Unbekannte sie plötzlich von ihrem Fahrrad schubste und ihre schwarze Handtasche entwendete. Der Mann flüchtete anschließend auf einem Fahrrad durch einen Zwischenweg in Richtung Verdener Landstraße. Die Seniorin verspürte Schmerzen durch den Sturz und wollte sich eigenständig am Folgetag in ärztliche Behandlung geben.

Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen, darunter auch einem Zivilfahrzeug, konnte der Mann in der Dunkelheit entfliehen. Er war dunkel gekleidet, schlank und hatte kein Licht an seinem Fahrrad eingeschaltet.

Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die den Unbekannten im Umkreis des Rosenweges und der Verdener Landstraße gesehen haben oder Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell