Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau & Rehburg-Loccum - Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte des Polizeikommissariats Stolzenau stellten am Dienstagabend zwei alkoholisierte Fahrzeugführer fest. Gegen 21.05 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung an der Hauptstraße in Stolzenau einen Volvo-Fahrer. Der 59-jährige Stolzenauer wies bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 0,76 Promille auf. Bei einer Verkehrskontrolle einer weiteren Funkstreifenwagenbesatzung gegen 22.15 Uhr an der Heidtorstraße in Rehburg-Loccum war der 61-jährige Fahrer ebenfalls alkoholisiert. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab für den Rehburger einen Wert von 0,66 Promille. Bei beiden Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Blutentnahmen in einem Krankenhaus durchgeführt.

