Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Beilstein: Information zur Verkehrssituation Stocksberg

Aufgrund dem erheblichem Verkehrsaufkommen am vergangenen Wochenende bei Stocksberg werden die Parkplätze im Bereich des Schlittenhangs am Dreikönigstag, Mittwoch, 06.01.2021 und am kommenden Wochenende, vom 09. bis 10.01.2021, durch das Polizeipräsidium Heilbronn verstärkt überwacht. Bereits im Vorfeld sollen durch kurzfristige Sperrmaßnahmen unzulässige Parkmöglichkeiten in der Nähe des Schlittenhangs vermieden werden. Bei einem zu großem Verkehrsaufkommen mit voll belegten Parkplätzen werden die Zufahrtstraßen in Richtung Stocksberg in Absprache mit der Verkehrsbehörde des Landratsamtes Heilbronn erneut gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell