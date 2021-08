Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

23. August 2021 | Kreis Stormarn - 21.08.2021 - Bargteheide

Am vergangenen Samstag (21.08.2021) ist es in der Lauenburger Straße in Bargteheide zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Kindertagesstätte (Kita) gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich gegen 21:10 Uhr ein unbekannter Täter Zugang zum Gebäudeinneren und löste so einen optischen Alarm aus. Dies bemerkte eine Anwohnerin und informierte umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Täter vor Ort nicht mehr an - auch eine Fahndung nach ihm verlief negativ. Er wurde beschrieben als ca. 16 Jahre alt und 190 cm groß, von schlanker Gestalt. Bekleidet sei er mit einem orangefarbenen Oberteil gewesen.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Beobachtungen den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell