Polizei Bielefeld

POL-BI: Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn gestoppt

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Rheda-Wiedenbrück / A2 - Am Donnerstag, 06.01.2022, konnte durch den Einsatz mehrerer LKW Fahrer die Trunkenheitsfahrt eines voraus fahrenden LKW auf der A2 in Richtung Dortmund ohne Schaden beendet werden.

Gegen 16 Uhr ging ein Notruf über einen Schlangenlinien fahrenden LKW auf der A2 bei der Leitstelle der Polizei Bielefeld ein. Zeugen berichteten, dass mehrere andere LKW Fahrer den auffällig fahrenden LKW bemerkt und ihn zum Anhalten bewegt hätten.

Die eintreffenden Polizeibeamten hielten an dem bereits stehenden LKW und sahen durch die Fensterscheiben, dass der Fahrer schlafend am Steuer saß. Erst nach mehreren Ansprachen reagierte der 62-Jährige, konnte den Fragen der Beamten allerdings nicht richtig folgen. Er hatte eine verwaschene Aussprache und hielt sich an einem Griff unterhalb seines Sitzes fest. Der Fahrer konnte sich nicht ausweisen, eine spätere Durchsuchung der Fahrerkabine beförderte zwei Flaschen Wodka, die halb, bzw. gänzlich geleert waren, zu Tage. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Dem 62-jährigen Sattelzugmaschinenführer wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt. Seinen Führerschein und sein Fahrzeug beschlagnahmten die Beamten.

Durch das besonnene Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer konnte ein Schaden verhindert werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell