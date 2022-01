Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu "Polizei Bielefeld bei Versammlungslage am 07.01.2022 mit starken Kräften im Einsatz" - Versammlung mit Aufzug angemeldet

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Mit Datum vom 05.01.22 meldete ein privater Anmelder eine Versammlung mit Aufzug unter dem Motto "OWL geht in Bielefeld spazieren gegen die Spaltung der Gesellschaft" für den 07.01.22, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, an und erwartet laut Anmeldung ca. 749 Teilnehmer. Die Aufzugsstrecke führt vom Oetker-Park über die Werther Straße, Moltkestraße, Von der Recke-Straße, Kreuzstraße, den Niederwall, die Rohrteichstraße, Turnerstraße, Hermannstraße und über denselben Weg zurück zum Oetker-Park.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5114541) bereitet sich die Polizei für Freitag, 07.01.2022, auf mehrere Versammlungen in der Bielefelder Innenstadt vor. Die Polizei ist mit starken Kräften im Einsatz und geht von einem friedlichen Verlauf aller Versammlungen aus. Nach aktuellem Stand finden damit ein Aufzug und zwei Standkundgebungen statt. Ziel polizeilicher Maßnahmen ist es, dass alle Versammlungen störungsfrei durchgeführt werden können. Hierzu zählt insbesondere, dass ein Aufeinandertreffen gegnerischer Gruppen verhindert wird.

Die Polizei Bielefeld ist auch auf weitere "Spaziergänge" vorbereitet, die als Versammlungen eingestuft werden können und auf welche die Vorschriften des NRW-Versammlungsgesetzes und der CoronaSchVO dann Anwendung finden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell