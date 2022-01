Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten erwischen bei Verkehrskontrolle einen Gesuchten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, 05.01.2022, nahmen Polizisten einen mit Haftbefehlt gesuchten Bielefelder fest. Bei dem Mann fanden sie Drogen.

Gegen 17:20 Uhr sahen Polizeibeamte einen Mann mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Herforder Straße fahren. Sie hielten den Fahrer für eine Kontrolle an. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 53-jährige Bielefelder mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Bielefelder war nicht in der Lage, den haftbefreienden Geldbetrag zu zahlen, deshalb nahmen die Polizisten ihn fest. Bei der Durchsuchung fanden sie bei dem 53-Jährigen eine Dose, in der sich Drogen befanden. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

