Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Wohnungseinbruch

Polizei bittet um Hinweise

Rheinberg (ots)

Während eine 67-jährige Eigentümerin eines freistehendes Einfamilienhauses in Rheinberg für ca. eine Stunde abwesend war, brachen unbekannte Täter in das Haus in Millingen ein.

Die Rheinbergerin hatte das Haus an der Herder Straße gegen 18.45 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr gegen 19.55 Uhr sah sie die "Bescherung".

Die Täter hatten ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Im Haus selbst durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse.

Die Täter verschwanden unerkannt mit Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

