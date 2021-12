Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebe stahlen hochwertigen PKW

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Moers (ots)

In der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 14.00 Uhr, stahlen Diebe von einem Gelände eines Autohauses an der Straße Am Schürmannshütt einen Pkw Lexus RX 450 H.

Der weiße Pkw war nicht zugelassen. Die Fahrzeugschlüssel waren im Tresor. Das Auto hat einen Kilometerstand von ca. 18.000 Km.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841-171-0.

