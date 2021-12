Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 73-Jährige bedroht

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Gestern Abend gegen 19.00 Uhr erschien ein 81-jähriger Mann aus Wesel und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Weseler gab an, dass seine Ehefrau beraubt und mit einem Messer bedroht worden sei, woraufhin die Beamten ebenfalls die 73-Jährige befragten.

Sie schilderte, dass aus der offenstehenden Garage an der Fluthgrafenstraße aus einem unverschlossenen Pkw ein mobiles Navigationsgerät und ein Fernglas entwendet worden war.

Die 73-jährige Hausbewohnerin bemerkte am Dienstag gegen 16.00 Uhr den unbekannten Täter und folgte ihm. Schließlich stellte sie den Unbekannten in einem Hauseingang auf dem Herzogenring fest und sprach ihn an.

Nachdem er zunächst angab, nur Werkzeug zurückgelegt zu haben, forderte die 73-Jährige ihn auf, seine mitgeführten Taschen zu leeren. Daraufhin hielt der Täter der Frau ein Teppichmesser mit ausgefahrener Klinge in einem Abstand von ca. zehn Zentimetern vor den Bauch, woraufhin die 73-Jährige zur Seite trat.

Anschließend querte der Täter wortlos den Herzogenring und ging über die Fluthgrafstraße weiter in Richtung Rathaus Wesel.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 28 - 35 Jahre alt, trug eine Glatze, hatte eine kräftige Figur, trug eine braune knielange Jacke, führte einen Rucksack und eine Einkaufstasche mit orangefarbenen Trageschlaufen mit sich.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Wesel, Telefonnummer 0281-107-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell