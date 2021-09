Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 8. September 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Zeugenhinweise zur Sachbeschädigungen am Rathaus gesucht

Freitag, 06.09.2021, bis Samstag, 07.09.2021

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben des Rathauses in Salzgitter Lebenstedt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 8000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 1897-0.

Salzgitter: E-Mountainbike entwendet

Montag, 06.09.2021, zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Montag, zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr ein an einem Fahrradständer in der Kattowitzer Straße vor einem Fitnesscenter angeschlossen abgestelltes E-Mountainbike. Hierbei handelte es sich um ein rot / grünes E-Mountainbike der Marke Flyer im Wert von zirka 1500 Euro. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell