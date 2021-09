Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.09.2021

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am 07.09.2021 gegen 11:45 Uhr kam es auf der K23 zwischen der Kreuzung "Weißes Kreuz" und der Ortschaft Münstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Autofahrerin geriet, aus Richtung Münstedt kommend, aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden LKW mit niederländischer Zulassung. Durch die schwere des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge in den Straßengraben. Die Peinerin erlitt bei der Kollision tödliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten fahruntüchtig abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle weiträumig abgesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell