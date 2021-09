Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.09.2021:

Peine (ots)

Fahrraddiebstahl in Edemissen

Am 06.09.2021 hatte eine 62-jährige Uetzerin ihr rotes E-Bike gegen 11:15 Uhr an einem Supermarkt angeschlossen. Als sie nach ihrem Einkauf zurückkehrte, musste sie feststellen, dass es offensichtlich gestohlen wurde. Hinweise an die Polizei: 05171-9990

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell