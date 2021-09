Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 7. September 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Samstag, 04.09.2021, 17:00 Uhr, bis Montag, 06.09.2021, 16:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag gewaltsam über ein Fenster in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel ein. Nach ersten Angaben wurde offenbar nichts entwendet. Zur Höhe des entstandenen Schadens können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Unfallflucht

Sonntag, 05.09.2021, 22:30 Uhr, bis Montag, 06.09.2021, 07:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Friedrich-Wilhelm-Straße zum Parken auf einem Parkstreifen abgestellten VW Golf. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstell, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der am VW entstandene Sachschaden wird auf zirka 700 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

