POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 6. September 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Verkehrsunfallflucht

Samstag, 04.09.2021, 22:30 Uhr, bis Sonntag, 05.09.2021, 13:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag mit einem ordnungsgemäß zum Parken auf einem Parkplatz im Wilhelm-Kunze-Ring abgestellten PKW BMW und beschädigte diesen. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den an der rechten Seite des grauen BMW entstandenen Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Brand eines Altpapiercontainers

Sonntag, 05.05.2021, gegen 21.30 Uhr

Am Sonntagabend geriet der Inhalt von zwei in Swidonstraße abgestellter Altpapiercontainer auf bislang ungeklärter Weise in Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. An den Containern entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05341 / 1897-0

Wallmoden: PKW Aufbruch

Sonntag, 05.09.2021, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Sonntag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr die Beifahrertür eines in Alt Wallmoden an einem Waldweg an der Bundestraße 248 zum Parken abgestellten Peugeot auf. Aus dem PKW wurde eine vorgefundene Geldbörse mit Inhalt sowie ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 8250.

SZ Ringelheim: Drei parkende PKW beschädigt

Samstag, 04.09.2021, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 05.09.2021, 11:30 Uhr

Ein bislang nicht ermittelter Täter beschädigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei in der Alten Heerstraße in Salzgitter Ringelheim abgestellte PKW. An den Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Betroffen waren ein PKW Opel Corsa, ein PKW VW Polo sowie ein PKW Audi 80. Der entstandene Sachschaden wird jeweils auf zirka 250 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 8250.

