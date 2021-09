Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.09.2021:

Peine (ots)

Fahrzeugdiebstahl

In der Nacht auf den 07.09.2021 ist in der Gleiwitzer Straße in Peine ein PKW entwendet worden. Der Halter hatte seinen Toyota RAV4 am Abend des 06.09.2021 an seiner Wohnanschrift abgestellt. Mit dem Auto ist eine hochwertige Angelausrüstung verschwunden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Peine.

Katalysatorendiebstähle

In der Nacht vom 06.09. auf den 07.09.2021 entwendeten unbekannte Täter Katalysatoren von zwei abgestellten Autos. Auf einem Firmengelände in der Werner-Nordmeyer-Straße sind von zwei nebeneinander geparkten Wagen die Fahrzeugteile demontiert und entwendet worden.

