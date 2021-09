POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 8. September 2021:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 8. September 2021:

Sickte: Autofahrerin alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Dienstag, 07.09.2021, gegen 16:10 Uhr

Am Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cremlingen eine Autofahrerin die auf der Schöninger Straße in Sickte mit ihrem Auto unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung bei der 62-jährigen Fahrerin fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Cremlingen: Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Dienstag, 07.09.2021, gegen 16:45 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignet sich zwischen Cremlingen und Klein Schöppenstedt, Helmstedter Straße, ein Verkehrsunfall bei dem vier Personen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte 84-jähriger Autofahrer mit seinem Auto aus Einfahrt eines Privatgrundstückes in den fließenden Verkehr einzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er dabei das vorfahrtberechtigte Auto eines 63-jähriger Fahrers der in Richtung Klein Schöppenstedt unterwegs war. Durch die Kollision wurde der 84-jährige Unfallverursacher und seine 85-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ebenso zogen sich der 63-jährige Fahrer sowie seine 14-jährige Beifahrerin leicht Verletzungen zu. Alle verletzten Personen wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16000 Euro geschätzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die Straße gesperrt werden.

