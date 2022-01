Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Stadtbahn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Gadderbaum -

Zwei PKW-Insassen erlitten heute, 05.01.2022, bei dem Zusammenstoß zwischen ihrem PKW und einer Stadtbahn Verletzungen.

Eine 52-jährige Bielefelderin befuhr gegen 12:45 Uhr mit ihrem Nissan die Artur-Ladebeck-Straße von Brackwede kommend in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, in Höhe des Sandhagens, zu wenden. Bei dem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einer Stadtbahn der Linie 1, die ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Feuerwehr befreite die 52-jährige Fahrerin, während ihr 16-jähriger Beifahrer selbständig aus dem Nissan stieg. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-jährige Stadtbahn-Fahrer aus Bielefeld blieb unverletzt.

Während der Bergungsmaßnahmen der Feuerwehr sowie der Unfallaufnahme war die Unfallstelle gesperrt. Ein Abschleppwagen transportierte den total beschädigten PKW ab. Die Stadtbahn konnte ihre Fahrt selbständig fortsetzen. Der Sachschaden wird insgesamt auf 16000 Euro geschätzt.

