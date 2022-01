Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer stoppt Busfahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Dienstagnachmittag, 04.01.2022, fiel den Fahrgästen und einem Autofahrer die Fahrweise eines Linienbusses auf, der in Schlangenlinie fuhr, einen Bordstein überfuhr und an eine Werbetafel stieß. An einer Haltestelle beendete ein Autofahrer die Fahrt, indem er den Fahrer informierte, dass die Polizei alarmiert sei.

Nach den Aussagen von Zeugen fuhr der Linienbus gegen 14:50 Uhr die Haltestelle am Jahnplatz / Friedhof an. Allerdings habe der Bus nicht bei den wartenden Fahrgästen gehalten, sondern sei einige Meter weitergefahren, wobei der Außenspiegel des Busses eine Werbetafel touchierte. Während die Werbeanzeige nach bisherigen Informationen unbeschädigt blieb, wurde der Busspiegel derart beschädigt, dass er nur noch von Kabeln gehalten herunterhing.

Im Verlauf der Fahrt über die Friedrich-Verleger-Straße, Heeper Straße, Spindelstraße bis zur Otto-Brenner-Straße bemerkten einige Zeugen, wie der Busfahrer verzögert bei einem grünen Ampelsignal anfuhr, an einigen Haltestellen nicht hielt und während der Schlangenlinienfahrt an Einmündungen nicht anhielt, um anderen Autofahrern die Vorfahrt zu ermöglichen.

Ein folgender 25-jähriger Bielefelder stoppte an der Otto-Brenner-Straße vor dem Bus und setzte der Fahrt ein Ende, bevor Streifenbeamte den 62-jährigen Busfahrer kontrollierten. Nach einem deutlichen Hinweis eines Testgeräts auf Alkoholkonsum, fuhren die Beamten mit dem 62-Jährigen zur Blutentnahme in ein Bielefelder Krankenhaus und beschlagnahmten seinen Führerschein.

