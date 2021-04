Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bestimmungen missachtet

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ziemlich ignorant und uneinsichtig haben sich zwei Männer am Mittwochnachmittag in Otterbach verhalten. Die beiden fielen gegen 17.20 Uhr einer Polizeistreife in der Lauterstraße auf, weil sie mit Bierdosen in der Hand vom Bahnhof aus in Richtung Tankstelle liefen und unterwegs auch aus den Dosen tranken.

Die Beamten sprachen die beiden Männer an und wiesen sie auf das derzeit bestehende Alkoholverbot in der Öffentlichkeit hin. Das kümmerte die beiden aber wenig - sie tranken auch während der Kontrolle weiter ihr Bier. Auch ein erneuter Verweis auf die derzeit gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes prallte an den beiden ab - ihre Antwort: Das wäre ihnen egal. Beide müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Aus Niederkirchen meldeten Zeugen am Abend eine Ansammlung mehrerer Jugendlicher, die alkoholische Getränke konsumieren und untereinander keinen Abstand halten würden. Eine Streife rückte aus, um vor Ort nachzuschauen. Beim Anblick des näher kommenden Polizeifahrzeugs wollten sich fünf Personen aus der Gruppe entfernen, sie konnten aber eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Insgesamt hielten sich neun Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 20 Jahren an der beschriebenen Stelle auf, tranken Alkohol, trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten keine Abstände ein.

Von allen wurden wegen der Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen die Personalien notiert. Eines der Mädchen machte zunächst falsche Angaben, auf sie kommt deshalb eine separate Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Anschließend wurde allen Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen; die Gruppierung trennte sich und alle machten sich auf den Heimweg. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell