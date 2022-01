Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW Fahrer fällt mehrfach negativ auf - Bewaffnet und unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle geraten

Bielefeld (ots)

Bielefeld- A 2- Porta-Westfalica-

Gleich mehrfach negativ aufgefallen ist ein 51-jähriger LKW- Fahrer aus Herford auf der A 2.

Am Montag, 03.01.2022, gegen 07:30 Uhr bemerkten Beamte der Autobahnpolizeiwache Herford im Rahmen ihrer Streife in Fahrtrichtung Hannover einen Sattelzug, der zwischen der Anschlussstelle Vlotho- West und dem Kreuz Bad Oeynhausen in Schlangenlinien zwischen rechtem Fahrstreifen und Seitenstreifen hin- und her pendelte. Bei der anschließenden Kontrolle in Porta Westfalica stellten die erfahrenen Autobahnpolizisten schnell drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Auf Nachfrage erklärte der Fahrer, eigentlich vor einem halben Jahr zuletzt Drogen konsumiert zu haben. In der Silvesternacht sei er aber so betrunken gewesen, dass er sich nicht mehr erinnern könne, ob er dort nicht auch Drogen konsumiert habe.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Kontrolle eine Schreckschusswaffe bei dem Mann gefunden. Er wäre zwar dank seines "kleinen Waffenscheins" zum Führen dieser Waffe berechtigt gewesen, jedoch ist auch das Führen einer Schreckschusswaffe unter Drogeneinfluss verboten. Ob es sich bei den Pillen, die der Mann außerdem mit sich führte und als "Vitaminpillen" bezeichnete, um Drogen handelt, wird noch ermittelt.

Den Mann, der eine Blutprobe, seinen Führerschein und die Waffe abgeben musste, erwarten nun mehrere Strafverfahren.

