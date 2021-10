Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Wintergartenbrand

Die Feuerwehr Ahlen wurde um 19:35 Uhr zu einem Brand auf der Gemmericher Straße gerufen. Hier brannte beim Eintreffen ein Wintergarten in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte sich bereits auf weitere Wohnräume des Hauses ausgedehnt. Die Brandbekämpfung erfolgte mit 3 CAFS-Rohren von innen und außen mit 3 Trupps unter Atemschutz. Zwei Bewohnerinnen kollabierten vor Aufregung und wurden mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Stadtwerke Ahlen schalteten das Haus von der Strom- und Gasversorgung ab. Glutnester wurden abgelöscht, das Haus wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

