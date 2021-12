Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall B 41 Höhe Stadttheater Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, 21.12.2021 ereignete sich um 09:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 41 in Höhe des Stadttheaters. Ein Pkw-Führer befuhr die B 41 in Fahrtrichtung Kirn und missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich B 41 / Wilhelmstraße ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit der bevorrechtigten Pkw-Führerin, welche bei Grünlicht von der Wilhelmstraße auf die B 41 in Richtung Kirn auffuhr. Durch die Kollision wurden beide Verkehrsteilnehmer verletzt und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der 22-jährige Unfallverursacher aus der VG Herrstein-Rhaunen und die 67-jährige Verkehrsunfallbeteiligte aus Idar-Oberstein wurden durch die Kollision nicht lebensgefährlich verletzt. Die B 41 war für einen Zeitraum von 40 Minuten voll gesperrt. Beide Pkw wurden durch die Kollision stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Aus den verunfallten Pkw liefen Betriebsstoffe aus. Des Weiteren wurde die Lichtzeichenanlage beschädigt und fällt bis auf Weiteres aus. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 20.000.-EUR. Die Straßenmeisterei Kirn und die Feuerwehr Idar-Oberstein waren ebenfalls an der Unfallstelle. Durch die Vollsperrung der B 41 kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet.

Verkehrsunfallzeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen machen können, setzen sich bitte mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung.

