Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht

Konz (ots)

Am 21.12.2021 um 11.40 Uhr kam es in Konz, in der Brunostraße/ Höhe Merzlicher Str. zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zur Klärung der Unfallursache werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Tel. 06501-92680

