Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Katalysatoren an geparkten Fahrzeugen

Heimbach / Nahe (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, 19.12., 17:30 Uhr auf Montag, 20.12., 15:00 Uhr wurde an einem geparkten PKW in der Strasse "Kiefersheck" ein Katalysator entwendet. Das Fahrzeugteil wurde durch zwei Schnitte von der Auspuffanlage getrennt. Das Fahrzeug war im Bereich des Friedhofes abgestellt worden. Zu einem weiteren Diebstahl eines Katalysator kam es an einem geparkten PKW in der Strasse "In der Au", unweit des ersten Tatortes. Hier kann der Tatzeitraum jedoch von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei Baumholder bittet daher die Bevölkerung um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an beiden Örtlichkeiten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell