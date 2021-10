Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus

Osnabrück (ots)

Samstagabend, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20.10 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der "Mozartstraße" ein. Der oder die Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zugang in das Einfamilienhaus. Im Haus unweit der "Warendorfer Straße" nahmen sie Schmuck und Bargeld an sich und flohen schließlich über die Terrasse in unbekannte Richtung. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dissen unter 05421/921390 oder 05424/8831 zu melden.

