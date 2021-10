Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Unfall bei Überholvorgang - zwei Fahrzeuge kommen im Graben zum Stehen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, um 17.49 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer die Straße "Rüssel" in Ankum in Fahrtrichtung Bersenbrück. Kurz vor der Einmündung zur "Werner-von-Siemens-Straße" beabsichtigt der Fahrer des Honda Accord einen vorausfahrenden VW Golf Plus zu überholen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte der 85-jährige VW-fahrer nach links in die "Werner-von-Siemens-Straße" abzubiegen. Während des Überhol- bzw. Abbiegevorgangs kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach der Kollision verloren beide Männer die Kontrolle über ihre Autos und kamen in einem Straßengraben zum Stehen. Der Honda-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Senior aus Ankum gilt als leicht verletzt eingestuft, da er vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden und mussten durch einen Abschlepper geborgen werden.

