Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Unbekannter Hundeführer tritt gegen vorbeifahrendes Fahrrad - Fahrradfahrer wird leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, um 18.15 Uhr, war ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der "Vehrter Landstraße" in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Eissporthalle fuhr er an einer männlichen Person vorbei, welche unvermittelt gegen das Fahrrad des 18-Jährigen trat. In Folge dessen stürzte der junge Mann und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, sodass er seinen Weg unmittelbar nach der Tat fortsetzen konnte und die Polizei informierte.

Zur Täterbeschreibung:

- etwa 50-60 Jahre alt

- 180-185 cm groß

- schlanke Statur

- grau/braune Haare

- heller Mantel

- weiß/beige Hose

- dunkle Schuhe

Zudem führte der Mann einen Hundewelpen der Rasse "Golden Retriever" bei sich. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3103 oder -2215 zu melden.

