Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Auffälliges E-Bike an der Lotter Straße gestohlen

Osnabrück (ots)

Am späten Mittwochabend, in der Zeit von 22.30 Uhr bis Donnerstagmorgen 02.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein abgestelltes E-Bike in der "Lotter Straße". Das Fahrrad der Marke "Stevens" war auf Höhe der Hausnummer 124 mit einem Falteisenschloss vor einem Baumschutzbügel gesichert. Das schwarze Fahrrad verfügt über einige auffällige Merkmale:

- schwarze Klingel mit pinkfarbenen Kirschen - zwei graue Fahrradtaschen der Marke "Brooks" - braune Griffe

Zeugen, die Hinweise auf das Rad, der Tat oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell