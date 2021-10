Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brandsatz in Solingen auf Mehrparteienhaus geworfen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und Polizei

In Solingen warfen unbekannte Täter in der Nacht zu heute (20.10.2021) ein Glasbehältnis mit einer brennenden Flüssigkeit auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Schwertstraße in der Nähe der Korkenziehertrasse. Die 48-jährige Mieterin befand sich in der Wohnung, als sie gegen 02:00 Uhr bemerkte, wie ein Brandsatz auf ihren Balkon flog. Sie löschte das entstandene Feuer eigenständig und informierte die Polizei. Die 48-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen versuchten Mordes und bittet Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 zu melden. Von Interesse sind auch etwaige auffällige Beobachtungen an in der Nähe befindlichen Tankstellen und auf der Korkenziehertrasse.

