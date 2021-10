Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldung

Wuppertal (ots)

Im Bergischen Städtedreieck kam es in den vergangenen Tagen zu folgenden Einbruchsanzeigen. Wuppertal - In der Straße Mohrhennsfeld versuchten Unbekannte zwischen dem 08.10.2021 (12:00 Uhr) und dem 14.10.2021 (13:20 Uhr) in eine Wohnung einzudringen. Zwischen dem 13.10.2021 (17:00 Uhr) und dem 15.10.2021 (15:45 Uhr) brachen Einbrecher in der Straße Am Freudenberg in eine Wohnung ein. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Im Zeitraum vom 12.10.2021 (08:00 Uhr) bis zum 15.10.2021 (19:30 Uhr) hebelten Einbrecher das Küchenfenster einer Wohnung in der Düsseldorfer Straße auf und durchwühlten die Wohnung. Einbrecher versuchten in der Straße Tütersburg am 16.10.2021, um 02:50 Uhr, in eine Wohnung einzubrechen. Bargeld und Schmuck wurden in einer Wohnung in der Straße Hilgershöhe entwendet. Einbrecher drangen hierzu zwischen dem 16.10.2021 (19:00 Uhr) und dem 17.10.2021 (16:20 Uhr) in eine Wohnung ein. Das Geräusch einer Alarmanlage schreckte Unbekannte davon ab, am 17.10.2021 (12:30 bis 20:15 Uhr) in ein Vereinsgebäude in der Straße Westring, einzubrechen. In der Straße Schimmelsburg drangen Einbrecher in eine Wohnung ein. Zwischen dem 14.10.2021 (12:00 Uhr) und dem 18.10.2021 (10:25 Uhr) stahlen sie Kleidung sowie Unterhaltungselektronik. Am 18.10.2021, zwischen 09:00 Uhr und 17:15 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Zur Waldkampfbahn ein. Sie stahlen Bargeld. Remscheid - Zwischen dem 16.10.2021 (22:00 Uhr) und dem 17.10.2021 (11:00 Uhr) versuchten Unbekannte in der Straße Trecknase in ein Restaurant einzubrechen. Am 18.10.2021, um 02:22 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt zu Geschäftsräumen in der Borner Straße. Sie stahlen Bargeld. In der Hügelstraße brachen Unbekannte zwischen dem 17.10.2021 (13:00 Uhr) und dem 18.10.2021 (07:10 Uhr) in Büroräume ein. Sie stahlen Bargeld. Im Zeitraum 15.10.2021 (20:00 Uhr) bis zum 18.10.2021 (08:45 Uhr) verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Kultureinrichtung in der Honsberger Straße. Sie entwendeten Unterhaltungselektronik. Solingen - In der Margaretenstraße betraten Unbekannte gewaltsam eine Wohnung und stahlen am 15.10.2021, zwischen 17:15 Uhr und 21:00 Uhr, Schmuck. Zwischen dem 15.10.2021 (18:00 Uhr) und dem 16.10.2021 (03:54 Uhr) drangen Unbekannte in einen Bürocontainer in der Wuppertaler Straße ein. Über Beute ist nichts bekannt. In ein Firmengebäude an der Albertus-Magnus-Straße brachen Unbekannte zwischen dem 15.10.2021 (18:15 Uhr) und dem 17.10.2021 (18:30 Uhr) ein. Sie entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

