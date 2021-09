Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210927-5: Untersuchungshaft nach Festnahme

Erftstadt-Liblar (ots)

Polizisten nahmen mit Unterstützung von Spezialeinheiten vier polizeibekannte Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren fest.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis gibt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Köln dazu nachfolgenden Sachverhalt bekannt.

Vier Männern (18, 18, 19, 20) wird zur Last gelegt, am 29. und 30. August dieses Jahres über ein Verkaufsportal im Internet jeweils ein hochwertiges Mobiltelefon stark vergünstigt angeboten zu haben. Am verabredeten Übergabeort in Erftstadt - Liblar forderten sie von den Kaufinteressenten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des mitgeführten Bargeldes. In beiden Fällen scheiterten die Täter, da die Geschädigten flüchteten oder sich in eine körperliche Auseinandersetzung einließen.

Wir berichteten mit Pressemeldung POL-REK: 210831-4: Zwei Raubdelikte innerhalb einer Stunde von einem der Fälle. Siehe hierzu: http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/10374/rhein-erft-kreis-polizei/

Die Polizei erhielt am 23. September Hinweise zu einem gleichlautenden Inserat auf dem Verkaufsportal. Spezialeinheiten nahmen am Freitagabend (24. September) um 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofes in der Bahnhofstraße vier dringend Tatverdächtige fest.

Beim Zugriff saßen zwei Tatverdächtige im Wagen, zwei weitere standen außerhalb auf dem Parkplatz. Einer von ihnen ergriff die Flucht, als er die Einsatzkräfte bemerkte. Ein Polizeidiensthund stellte den Mann. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Dienstwagen und das Auto der Täter sind zudem beschädigt worden. Die Polizisten konnten eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein Messer sicherstellen. Das angebotene Mobiltelefon fanden die Beamten nicht. Gegen zwei der vier Tatverdächtigen erließ ein Haftrichter in der Folge Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (bm)

