Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071021-779: Pedelec gestohlen

Morsbach (ots)

Ein Pedelec der Marke Raymon hat ein Unbekannter am Mittwochabend (6. Oktober) in Morsbach gestohlen. Der Geschädigte hatte das in grau und grün lackierte Rad vom Typ FullRay E-Seven gegen 19.30 Uhr vor einem Haus in der Straße "Zum goldenen Acker" abgestellt. Als er gegen 20.45 zurückkehrte, war das Rad samt Faltschloss verschwunden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell