Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061021-777: Laptops bei Kindergarteneinbruch gestohlen

Wiehl (ots)

Zwei Laptops haben Unbekannte erbeutet, die in der Nacht zu Dienstag (4./5. Oktober) in einen Kindergarten an der Wülfringhausener Straße eingestiegen sind. Die Täter kletterten zunächst über einen Zaun und zerstörten anschließend eine Fensterscheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten, wobei sie mehrere verschlossene Türen gewaltsam aufbrachen. In einem der Räume fanden sie zwei Laptops, mit denen sie flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

