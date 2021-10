Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061021-776: Einbruch in KFZ-Werkstatt

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine KFZ-Werkstatt haben Unbekannte in Gummersbach-Dümmlinghausen ein Diagnosegerät gestohlen. Zwischen 19.00 Uhr am Sonntag (3. Oktober) und Montagmorgen stiegen die Diebe über ein Oberlicht in die an der Hagener Straße gelegene Werkstatt ein. Mit einem dort aufgefundenen Diagnosegerät als Beute flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

