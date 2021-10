Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061021-775: Verkehrsunfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Hückeswagen (ots)

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Wiehagener Straße ist am Montag (4. Oktober) ein weißer Suzuki Splash von einem unbekannten Fahrzeug getroffen und beschädigt worden. Die Fahrerin hatte den Wagen gegen 14.35 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes in einer gegenüber dem Kundeneingang gelegenen Parktasche abgestellt. Als sie nach einer viertel Stunde zu dem Fahrzeug zurückkehrte, fanden sich an der Heckstoßstange frische Kratzer sowie roter Lackaufrieb; der oder die Verursacher(in) hatte sich vom Unfallort entfernt.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

