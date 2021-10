Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden 2 Leichtverletzten

Radevormwald (ots)

Am 05.10.2021 ereignete sich gegen 18.40 Uhr in der Hohenfuhrstraße ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin fuhr auf der Hohenfuhrstraße in Richtung Kaiserstraße. Zeitgleich wollte eine 27-jährige Aufofahrerin von der Kottenstraße auf die Hohenfuhrstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Autos auf der regennassen Fahrbahn, wobei sich beide Unfallbeteiligte leichte Verletzungen zuzogen. Beide Unfallbeteiligten wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Radevormwald verbracht.

A.K. / F.S. / L.S. / K.S.

